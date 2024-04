Zwei Jahre Gefängnis für zwei der Angeklagten: Waffe auf dem Rücksitz – Haftstrafen für junge Männer aus Kreis Esslingen

1 Vor dem Esslinger Amtsgericht war viel Polizei präsent. Foto: dpa

Weil eine durchgeladene Waffe bei ihnen entdeckt wurde, hat das Amtsgericht Esslingen zwei Männer zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, ein dritter bekam eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. Der Prozess fand unter hoher Polizeipräsenz statt.











Link kopiert

Leibesvisitation und Ausweiskontrolle für Besucher, mehrere Mannschaftswagen der Polizei, die in der Ritterstraße positioniert waren: Am Montag gab es am Esslinger Amtsgericht ungewöhnlich scharfe Sicherheitsvorkehrungen. Vor dem Jugendschöffengericht wurde gegen drei Angeklagte unter anderem wegen Bildung einer bewaffneten Gruppe und unerlaubten Waffenbesitzes verhandelt. Zwei Männern aus Plochingen, 1999 und 2002 geboren, einschlägig vorbestraft und bereits in Haft, wurden zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Ein junger Esslinger, 2003 geboren, bekam eine Jugendstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.