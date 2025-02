Zwei Gäste werden bei Angriff leicht verletzt: Streit in Esslinger Lokal – Aggressiver Gast kommt in Polizeigewahrsam

Streit in Esslinger Lokal – Aggressiver Gast kommt in Polizeigewahrsam

Weil er nach einem Streit in einer Gaststätte in der Esslinger Indexstraße den Platzverweis der Beamten ignorierte, kam ein 46-jähriger Gast in Polizeigewahrsam.











Ein 46-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend in einer Gaststätte in der Esslinger Indexstraße in Gewahrsam genommen werden. Das teilte die zuständige Polizei Reutlingen am Sonntag mit.

Platzverweis ignoriert – 46-Jähriger kommt in Arrestzelle

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann gegen 19.45 Uhr mit zwei weiteren Besuchern des Lokals in Streit geraten sein, in dessen Verlauf die beiden 23-jährigen Kontrahenten von dem 46-Jährigen körperlich angegangen und leicht verletzt wurden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde dem stark alkoholisierten Aggressor ein Platzverweis erteilt. Weil der 46-Jährige den trotz mehrfacher Aufforderung aber ignorierte, brachten die Beamten den Mann schließlich in eine Arrestzelle des Polizeireviers Esslingen.