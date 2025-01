Zwei Einbrüche in Wendlingen: Unbekannte stehlen Bargeld aus Kfz-Betrieben

Besorgte Autofahrer bei Reichenbach an der Fils Herrenloser Hund auf B10 entpuppt sich als Plüschpferd

Ein Hund sitzt herrenlos am Seitenstreifen der B10 zwischen Ebersbach an der Fils und Reichenbach (Kreis Esslingen) – das meldeten gleich mehrere Autofahrer am Montag der Polizei. Doch statt eines Hundes erwartete die Beamten dort ein großes Plüschpferd.