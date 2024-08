Zwei Einbrüche in Esslingen: Unbekannte brechen in Wohnungen ein – Polizei ermittelt

1 Die Polizei konnte die Einbrecher bislang nicht fassen. (Symbolbild) Foto: dpa /Silas Stein

Zu zwei Einbrüchen ist es in den vergangnen Tagen in Esslingen gekommen. Die Polizei ermittelt.











In Esslingen ist es in der vergangenen Woche zu gleich zwei Einbrüche gekommen. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde zwischen Samstag und Sonntag gegen 10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Seracher Straße eingebrochen. Ein Unbekannter verschaffte sich in dieser Zeit gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Inneren des Gebäudes.

Dort suchte er nach Stehlenswertem. Was genau entwendet wurde, stehe aktuell noch nicht fest, teilte die Polizei mit. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Zweiter Einbruch in Esslingen-Berkheim

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Sonntag kam es zudem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Seitenstraße in Berkheim. Laut Angaben der Polizei wurde die Tat am Sonntagnachmittag um 15 Uhr entdeckt. Nach dem Aufbrechen einer Kellertür sei der Täter in das Gebäude gelangt, wo er eine weitere Tür aufhebelte und anschließend die Wohnräume durchwühlte, so eine Sprecherin der Polizei. Mit Schmuck und einem Paar Sportschuhe entkam der Eindringling unerkannt. Der von ihm hinterlassene Sachschaden dürfte rund 3.000 Euro betragen.