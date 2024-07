Zwei ehrenamtlich geführte Büchereien in Ostfildern: Ein Engagement für die Leseförderung

1 Zwei Teams unter der Leitung von Heike Zurkuhlen (links) und Brigitte Faltin unterhalten in Scharnhausen und in Ruit zwei ehrenamtliche Büchereien. Foto: /Gaby Weiß

Mit dem „Lesezeichen“ in Ruit und der „Eule“ in Scharnhausen gibt es in Ostfildern zwei rein ehrenamtlich geführte Stadtteilbüchereien. Sie leisten seit rund zwölf Jahren in den beiden Ortschaften einen wichtigen Beitrag zur Bildungs- und Kulturarbeit.











Als 2011 in Ostfildern das Kubino als neues Kultur- und Bildungszentrum mit einer zentralen Stadtbibliothek im Stadtteil Nellingen begründet wurde, konnten nur die Stadtteile Kemnat und Scharnhauser Park ihre Bücherei-Zweigstellen behalten. Den Standorten Ruit und Scharnhausen drohte die Schließung. Engagierte Bürgerinnen und Bürger gründeten 2012 einen Förderverein, in dem seither bürgerschaftlich Engagierte mit großem Einsatz und jeder Menge Leidenschaft das „Lesezeichen“ in Ruit und die „Eule“ in Scharnhausen als Stadtteilbüchereien auf ehrenamtlicher Basis weiter betreiben.