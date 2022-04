1 Der Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes deutlich. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

In der Nacht zwischen Montag und Dienstag sind in Esslingen-Zell zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.















Link kopiert

Zwei Autos sind laut Pressemitteilung der Polizei zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, sechs Uhr, in der Hauptstraße in Zell aufgebrochen worden. Vermutlich in den Nachtstunden verschaffte sich der Dieb über ein Fenster gewaltsam Zugriff in einen dort geparkten PKW. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Auch einen danebenstehenden Wagen brach der Dieb auf noch ungeklärte Art und Weise auf. Er entwendete ein nachgerüstetes Navigationsgerät von geringerem Wert. Die zurückgelassenen Sachschäden an beiden Fahrzeugen übersteigen den Wert des Diebesgutes bei Weitem. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.