Zwei asiatische Lokale in Nürtingen: Junges Gastronomenpaar lässt sich am Stadtbalkon nieder

1 Linh Nguyen-Kluttig und ihr Mann Toni Kluttig haben ihr neues Lokal am Nürtingen Stadtbalkon eröffnet. Foto: Ines Rudel

Der Stadtbalkon hat ein junges Gastronomenpaar aus dem badischen Bretten nach Nürtingen gelockt. Neben der Terrasse 14 am Neckar haben die beiden auch das frühere Hölderlin übernommen.











Link kopiert

Am Stadtbalkon Nürtingen ist das gastronomische Angebot mit der neuen Terrasse 14 jetzt komplett. Der Gastronom Toni Kluttig, der auch das Lunar (früher Hölderlin) in der Innenstadt betreibt, möchte mit seinen asiatischen Speisen in dem Lokal Terrasse 14 eine gastronomische Lücke am Stadtbalkon schließen.

„Eigentlich sind wir wegen des Stadtbalkons nach Nürtingen gekommen“, berichtet der Gastronom aus dem badischen Bretten, der von der Lage der Flanier-und Genussmeile am Neckar und dem Miteinander der benachbarten Gastronomen überzeugt ist. Besonders reizvoll sei die große Terrasse am Stadtbalkon, die 80 Plätze bis zum Neckar biete. Da sei es zu verschmerzen, dass es innen nur rund 20 Plätze gibt.

Asiatische Fusion Küche und Bar

Zunächst haben Toni Kluttig und seine Frau Linh Nguyen-Kluttig aber in der Nürtinger Kirchstraße 53 das frühere Hölderlin übernommen, das ihnen vom selben Vermieter angeboten wurde. Das dortige Lunar entspreche mit rund 100 Sitzplätzen genau seinem Geschäftsmodell, das als Fusion Kitchen & Bar firmiert und für Freunde der asiatischen Küche ebenso eine Anlaufstelle sein will wie für Cocktailliebhaber, junge Leute, Nachtschwärmer oder Junggesellenabschiede, berichtet der Unternehmer, der das Lokal als sein Nürtinger Aushängeschild betrachtet.

Das hochwertig möblierte Lunar mit seiner überdachten Dachterrasse sei etwas schicker als die Terrasse 14, wobei auch dort Wert auf eine moderne Ausstattung gelegt und für die Eistheke eigens ein italienischer Fachbetrieb engagiert wurde, wie Toni Kluttig berichtet. Das aus einer Schorndorfer Manufaktur gelieferte Eis soll das Angebot am Stadtbalkon ergänzen und sei ein wichtiges Standbein für das neue Lokal.

Zwischen Energetic Life (links) und Joe Peña’s hat das neue Lokal Terrasse 14 eröffnet. Foto: Corinna Meinke

Auch mit seinem Barbetrieb und dem Speisenangebot versteht sich Kluttig als Ergänzung am Stadtbalkon. „Wir nehmen uns gegenseitig nichts weg“, sagt der Gastronom, der sein Angebot entsprechend ausrichtet: Weil es im benachbarten Now seit Jahren beispielsweise eine Auswahl an Bowl-Gerichten gibt, habe er am Stadtbalkon darauf verzichtet und die Bowls lediglich im Lunar auf die Karte gesetzt.

„Wir haben hier eine neue, kleine Karte, damit es sich nicht doppelt“, erklärt der 33-Jährige, der in Terrasse 14 auch auf einen Mittagstisch setzt und bis 21.30 Uhr durchgehend warme Gerichte anbietet. Er sei selbst überrascht, wie gut der Mittagstisch angenommen werde. Das kulinarische Angebot möchte Kluttig noch durch Kuchen und Frühstück an den Wochenenden ergänzen.

Cocktails, Grillteller und Curry

Während der Barbetrieb auf eine große Auswahl an Cocktails und anderen Getränken sowie Fingerfood und Tapas setzt, bietet Terrasse 14 außerdem Gerichte mit vietnamesischen Bun-Reisnudeln, Grillteller mit Kung-Pao-Soße sowie Curry-Gerichte. Weil die große Terrasse bisher als reines Sommergeschäft zu betrachten sei, macht sich Toni Kluttig bereits Gedanken, wie es im Winter weitergehen könnte. Eventuell werde er einen Lieferdienst einrichten und eine Ramenbar integrieren, in der traditionelle japanische Nudelsuppen serviert werden.

Wie das Ganze mit einem Winterbetrieb im Freien zu verwirklichen wäre, treibt den Gastronomen außerdem um. Für Kluttig ist das Restaurant „Holz und Feuer“ auf dem Kirchheimer Marktplatz beispielsweise ein Vorbild, dessen große Terrasse dank Windschutzwänden, Wetterschirmen, Heizstrahlern und warmen Fellen auf den Sitzplätzen auch in der kühlen Jahreszeit gut frequentiert werde.