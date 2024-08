Zwei abgebrannte Zelte: CVJM Hochdorf bricht Sommerzeltlager ab

1 Im vergangenen Jahr feierte das Zeltlager sein 50-jähriges Bestehen. Foto: privat

Das traditionelle Sommerzeltlager des CVJM-Hochdorf auf der Schwäbischen Alb bei Hayingen ist abgebrochen worden. Zwei Versorgungszelte des CVJM sind dort abgebrannt. Die 110 Kinder mussten vorzeitig abgeholt werden.











Link kopiert

Das traditionelle Zeltlager des CVJM Hochdorf in Hayingen (Kreis Reutlingen) auf der Schwäbischen Alb musste abgebrochen werden, weil das Koch- und das Aufenthaltszelt am Dienstagmittag in Flammen aufgegangen waren. Menschen wurden den Angaben der Betroffenen zufolge bei dem Brand nicht verletzt. Den Schaden schätzen sie auf rund 60 000 Euro.