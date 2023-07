Stadt macht klare Ansage an Wohnungsbesitzer

Zweckentfremdungsverbot in Esslingen

1 In der Esslinger Weststadt sind hunderte neue Wohnungen entstanden – doch das reicht nicht, um die Nachfrage zu decken. Foto: Ines Rudel

Nach mehr als anderthalb Jahren kontroverser Diskussionen hat der Esslinger Gemeinderat jetzt die Satzung für ein Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum verabschiedet. In wenigen Tagen tritt die Vorschrift in Kraft, über die bis zuletzt gestritten wurde.















Link kopiert

Die Argumente sind längst ausgetauscht, die Fronten lange klar – dennoch lieferten sich Befürworter und Kritiker eines Zweckentfremdungsverbots für Wohnraum in Esslingen bis zuletzt heftige Wortgefechte im Gemeinderat. Eine knappe Mehrheit der Stadträte stimmte der entsprechenden Satzung in der jüngsten Sitzung letztlich zu und setzte damit vorerst einen Schlusspunkt unter die seit mehr als anderthalb Jahren schwelende Debatte. Schon in wenigen Tagen soll das umstrittene Verbot nun greifen.