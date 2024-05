Zwangsversteigerung mehrerer Gebäude: Reitanlage in Denkendorf kommt unter den Hammer

1 Die Reitanlage in Denkendorf muss zwingend saniert werden. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Das frühere Gelände des Denkendorfer Reitvereins sowie die dazu gehörenden Bauten im Körschtal werden zwangsversteigert. Der Termin dafür ist am 29. Mai um 14 Uhr im Amtsgericht Esslingen anberaumt.











„Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft“, so heißt es im Behördendeutsch, sollen die Reitanlage in der Hohenheimer Straße in Denkendorf samt Gebäuden und landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung der Anlage sowie ein forstwirtschaftliches Grundstück im Körschtal öffentlich versteigert werden. Der Termin der Zwangsversteigerung vor dem Amtsgericht Esslingen ist am 29. Mai um 14 Uhr.