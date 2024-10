Zuwanderung aus Spanien und Indien: Was wurde eigentlich aus den Fachkräften aus Katalonien?

1 Junge Spanierinnen und Spanier protestierten Anfang der 2010er-Jahre gegen das politische System, aber auch gegen die Arbeitslosigkeit im Land. Baden-Württemberg warb um die Arbeitssuchenden in einer Kooperation mit Katalonien. Foto: dpa/Javier Lizon

Zuwanderer aus Indien und anderen Ländern sollen den Fachkräftemangel in Baden-Württemberg beheben helfen. Doch wie sieht die Praxis aus? Die Mühen zeigt ein Programm, mit denen das Land Fachkräfte aus Katalonien werben wollte.











Marokko, Südtirol, Kanada oder Polen: Wohin Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) oder andere Vertreter des Ministeriums auch reisen – sie werben stets auch um Fachkräfte, die doch in Baden-Württemberg ein neues Zuhause finden könnten mit einem Job in einem Betrieb. Im Februar stand das Thema beim Besuch des indischen Partner-Bundesstaats Maharashtra ganz oben auf der Agenda – mit beachtenswerten Ergebnissen. Ein gemeinsames Lenkungskomitee soll die Anwerbung indischer Fachkräfte erleichtern und unterstützen. Sowohl in Indien wie in Stuttgart wurden hierfür Büros eingerichtet, die als Anlaufstelle dienen sollen.