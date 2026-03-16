Zustand der Brücken geprüft: Müssen der Riesling- und der Trollingersteg abgerissen werden?

1 Der Rieslingsteg, der in Stuttgart-Ost über die Stadtbahngleise führt, wurde während der Untersuchung zeitweise gesperrt. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Stadt hat die beiden Stege, die den Park der Villa Berg und den Schlossgarten verbinden, unter die Lupe genommen. Noch ist unklar, ob eine Sanierung ausreicht.











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Für Radfahrer und Fußgänger sind der Riesling- und der Trollingersteg zwischen dem Park der Villa Berg und dem Unteren Schlossgarten wichtige Übergänge im Stuttgarter Osten. Vergangene Woche wurden die Holzplanken zeitweise vom städtischen Tiefbauamt gesperrt. Besucher der Grünanlagen mussten Umwege in Kauf nehmen, um die Steubenstraße und die Stadtbahngleise zu passieren. Ein Zustand, an den sie sich möglicherweise gewöhnen müssen. Denn die Stadt hat die beiden Bauwerke auf mögliche Schäden untersucht und festgestellt, dass Handlungsbedarf besteht.

Der Trollingersteg mit Blick auf den Japan-Garten. Foto: Sebastian Steegmüller

Wie groß dieser Handlungsbedarf ist, ist allerdings noch offen. „Der Zustand der Stege stellt sich momentan so dar, dass sowohl eine Sanierung als auch ein Ersatzneubau infrage kommen“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. Man habe tragende Bauteile geprüft, um weitere Erkenntnisse zu bekommen. Diese Untersuchung habe die temporäre Sperrung aus Sicherheitsgründen notwendig gemacht. „Das Ergebnis dieser Analyse muss jedoch noch ausgewertet werden“, so Hillinger. Mit einer Entscheidung, ob ein Abriss notwendig ist, rechnet das Amt aber erst in einigen Monaten.

Der Riesling- und der Trollingersteg wurden 1977 im Rahmen der Bundesgartenschau errichtet. Es handelt sich um zwei von zehn Brücken, die das Gartenschaugelände mit den umliegenden Wohngebieten verbinden. Während Übergänge wie der Heinrich-Baumann-Steg über die Cannstatter Straße heute noch existieren, sind andere Brücken längst Geschichte: Der hölzerne Neckarsteg zum Beispiel. Er fiel dem Bahnprojekt Stuttgart 21 zum Opfer. Oder der Elefantensteg, der über die Bundesstraße 10 führte und im Zuge des Baus des Rosensteintunnels abgerissen wurde.