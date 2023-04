1 Hochdorf steigt beim Carsharing-Angebot der Calwer Firma Deer ein. Auch am Bahnhof der Stadt Ebersbach (Foto) im Kreis Göppingen ist Deer bereits vertreten. Foto: /Katja Eisenhardt

Im Breitwiesenareal soll im Zuge des Parkplatzausbaus die Infrastruktur für den Calwer Carsharing-Anbieter Deer geschaffen werden. Dieser setzte sich gegen die Firma Stadtmobil durch.















Wechsel von zwei auf vier Räder: Während die Hochdorfer Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich den frühzeitigen Ausstieg bei Regio-Rad Stuttgart beschlossen haben, entschieden sie sich in derselben Sitzung für den Einstieg beim Carsharing-Angebot der in der Region bereits gut vertretenen Firma Deer, einer 2019 gegründeten Tochtergesellschaft der Energie Calw. Der jetzt einstimmig gefasste Beschluss der Hochdorfer Räte geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zurück. Laut einer aktuellen Kostenschätzung fallen dafür gut 5500 Euro an.