Sie sind der berühmte zwölfte Mann. Die Fans, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen und oft für die entscheidenden Momente sorgen. Oder die entscheidenden Punkte. Siehe VfB Stuttgart: In der bisher gespielten Hinrunde musste er nur eine – wenn auch deutliche – Heimniederlage hinnehmen. Ein 0:5 gegen die Bayern.

Bei 24 Heimspielen im Kalenderjahr zählte der Club aus Cannstatt insgesamt 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das ergibt einen Schnitt von 59 250. Im Prinzip war die 60 000 Fans fassende Arena immer ausverkauft. Nach eigenen Angaben belegt der VfB damit im weltweiten Zuschauerranking den 14. Platz. Es gibt leicht abweichende Angaben, so listet das Portal transfermarkt.de die Stuttgarter nur auf Platz 16.

Wir haben transfermarkt.de als Quelle für unsere Bilderstrecke herangezogen und zeigen auf, welche Clubs im Jahr 2025 noch mehr Fans als der Club aus Cannstatt begrüßen durften. Viel Spaß beim Durchklicken!