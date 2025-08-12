Zusammenstoß in Wendlingen: Siebenjährige Radfahrerin fährt vor Auto – nach Unfall in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein siebenjähriges Mädchen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt.











﻿ Eine siebenjährige Radfahrerin hat am Montagabend bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei fuhr das Mädchen gegen 19.45 Uhr vom Gehweg der Küferstraße auf die Kirchheimer Straße.

Der 34-jährige Fahrer eines Autos, das dort bereits unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Rad des Kindes mit geringer Geschwindigkeit.

Das Mädchen stürzte daraufhin zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Begelitung einer Angehörigen ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro.