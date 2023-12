Zusammenstoß in Stuttgart: Vier Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen im Einsatz

Zusammenstoß in Stuttgart

7 Mehrere Verletzte hat es am Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Stuttgarter Westen gegeben. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Ein Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens und zweier weiterer Fahrzeuge hat am Dienstagnachmittag im Stuttgarter Westen vier Verletzte gefordert. Das Polizeiauto musste abgeschleppt werden.











Link kopiert

Eine Einsatzfahrt eines Streifenwagens hat am Dienstagnachmittag im Stuttgarter Westen ein abruptes Ende genommen. Eine 28-jährige Polizeibeamtin war nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in einem Mercedes Vito auf dem Weg zu einem Einsatz. Dabei überquerte sie die Silberburgstraße bei Rotlicht in Richtung Hasenberg.

Das hatte offenbar ein 19-Jähriger nicht bemerkt. Auf der Kreuzung kollidierte dessen Seat mit dem Streifenwagen. Der Seat wiederum prallte gegen den entgegenkommenden VW eines 49 Jahre alten Mannes. Durch den Unfall verklemmte sich die Beifahrertür des Seat, sodass die Feuerwehr diese aufschneiden musste. Der 18 Jahre alte Beifahrer im Seat wurde schwer, der VW-Fahrer, dessen zehn Jahre alter Sohn und die Polizeibeamtin wurden leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den 18-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Hoher Sachschaden

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, wobei Busse umgeleitet werden mussten. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt, der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 70 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00 bei der Verkehrspolizei zu melden.