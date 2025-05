Großalarm in Sindelfingen: Sechs Schulkinder bei Unfall verletzt

9 Bei einem Unfall in Sindelfingen sind nach ersten Polizeiinformationen sechs Kinder leicht verletzt worden. Foto: SDMG

Im Bereich einer Grundschule ist am Mittwochmittag in Sindelfingen zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigen Informationen wurden sechs Kinder leicht verletzt.











Link kopiert

Vor einer Grundschule in Sindelfingen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Kindern gekommen. Nach ersten Polizeiinformationen sind zwei Fahrzeuge – jeweils mit Schulkindern an Bord – an der Kreuzung Sommerhofenstraße/Hohenzollernstraße zusammengestoßen. „Beides waren Transportfahrzeuge, mit denen die Kinder abgeholt wurden“, teilt eine Polizeisprecherin mit. Es habe sich wohl nicht um private „Elterntaxis“, sondern eher um eigens dafür beauftrage Fahrzeuge gehandelt, sagt die Sprecherin. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Person am Steuer eines der Fahrzeuge wohl die Vorfahrt oder ein Rotlicht missachtet.

Insgesamt erlitten laut der Polizeisprecherin sechs Kinder bei dem Unfall leichte Verletzungen, fünf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das sechste sei vor Ort medizinisch versorgt worden. Nach bisherigen Informationen waren insgesamt zehn Kinder an dem Unfall beteiligt. Aus diesem Grund hatte der Rettungsdienst einen Großalarm ausgerufen und es war ein entsprechend großes Aufgebot an Rettungskräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war aufgrund der unklaren Lage angefordert worden. Weitere Informationen zu dem Unfall und den beteiligten Personen lagen zunächst nicht vor.