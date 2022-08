Zusammenstoß in Oberboihingen

1 Den entstandene Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag in Oberboihingen (Kreis Esslingen) verletzt.















Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Mörikestraße erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 49-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Van rückwärts aus einer dortigen Parklücke. Dabei übersah er den 54 Jahre alten Radfahrer, der auf der Mörikestraße in Richtung Neckarstraße fuhr und stieß mit diesem zusammen.

Rettungsdienst bring Fahrradfahrer ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte den Fahrradfahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den entstandene Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.