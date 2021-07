Zusammenstoß in Nürtingen

1 Eine Person verletzt sich bei dem Zusammenstoß, vier weitere kommen zur Untersuchung ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Samstagmittag hat ein Autofahrer in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein entgegenkommendes Auto übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

Nürtingen - Bei einem Unfall, der sich am Samstagmittag im Heimstättenweg in Nürtingen ereignet hat, ist ein Schaden von 21.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, zog sich eine Person leichte Verletzungen zu, vier weitere wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 44 Jahre alter Mann wollte demnach gegen 12.30 Uhr mit seinem Kleinwagen von der Kirchheimer Straße in den Heimstättenweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 54-Jährigen, der ihm mit seinem Auto entgegenkam. Die zwei Fahrzeuge krachten zusammen.

Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und zwei Kleinkinder wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Auch der 54-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.