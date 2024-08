Zusammenstoß in Lichtenwald: Zwei Autos nach Unfall total beschädigt

1 Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 78-Jähriger will am Donnerstag über eine Kreuzung in Lichtenwald (Kreis Esslingen) fahren, missachtet dabei aber die Vorfahrt einer 63-Jährigen. Es kommt zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Totalschaden.











Ein 78-Jähriger und eine 63-Jährige sind am Donnerstag mit ihren Autos auf der Schlichtener Kreuzung zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Mann gegen 9.30 Uhr an einem Stoppschild an. Beim Anfahren soll er die auf der Landstraße von Schorndorf kommende Frau übersehen und deren Vorfahrt missachtet haben.

Trotz eines Ausweichmanövers konnte die 63-Jährige den Unfall nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20 000 Euro. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt, die Frau blieb laut der Polizei unverletzt.