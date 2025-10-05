Zusammenstoß in Kirchheim: Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

1 In Kirchheim kollidiert ein Auto mit einem Radfahrer. Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Autofahrer übersieht in Kirchheim (Kreis Esslingen) beim Abbiegen einen Radfahrer. Der wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.











Ein 54-jähriger Radfahrer hat sich am Samstagvormittag in Kirchheim bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 10.15 Uhr fuhr der Mann auf der Umgehungsstraße in Richtung Lenningen. Zur selben Zeit wollte ein 62-jähriger Fahrer eines Suzuki im Bereich des Wangerhaldenwegs nach rechts auf die Umgehungsstraße abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den Radfahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 54-Jährige schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.