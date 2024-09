Zusammenstoß in Großbettlingen: Betrunkener hat Unfall mit Polizei

1 Ein 35-Jähriger soll betrunken E-Bike gefahren sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein 35-Jähriger aus Großbettlingen (Kreis Esslingen) sieht einer Strafanzeige entgegen. Er soll betrunken E-Bike gefahren und dabei in einen Unfall mit der Polizei verwickelt worden sein.











Link kopiert

Alkohol getrunken haben soll ein 35-Jähriger, bevor er sich auf sein E-Bike schwang – und dann einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug der Polizei hatte. Deren Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.45 Uhr in Großbettlingen.

Lenker streift Außenspiegel

Der Fahrer des Polizeiautos war demnach in der Weiherstraße in Fahrtrichtung Talwiesenstraße unterwegs, als ihm der 35-jährige E-Bike-Fahrer entgegen kam. Jener habe auf seiner Fahrtrichtung durch einen geparkten Pkw eine Engstelle zu passieren gehabt. An dieser sei es zum Zusammenstoß des linken Lenkerendes des E-Bikes mit dem linken Außenspiegel des Autos gekommen. Bei der anschließenden Kontrolle des 35-Jährigen haben die Beamten nach Angaben der Polizei festgestellt, dass der E-Bike-Fahrer unter starker Beeinflussung von Alkohol stand. Kollegen der Verkehrspolizei Esslingen übernahmen daraufhin die Unfallaufnahme und ordneten eine Blutentnahme an. Den E-Bike-Fahrer erwarte nun eine Strafanzeige.