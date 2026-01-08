Zusammenstoß in Filderstadt: Von Sonne geblendet – Unfall mit zwei Verletzten an roter Ampel

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Ein Senior war über Rot gefahren, offenbar hatte die tiefstehende Sonne ihn geblendet.











﻿ In Filderstadt (Kreis Esslingen) kam es am Mittwoch zu einem Unfall, bei dem zwei Männer verletzt worden sind. Nach Angaben der Polizei war ein 84-jähriger Autofahrer über eine rote Ampel gefahren, offenbar war er von der Sonne geblendet worden.

Der Senior fuhr gegen 13.45 Uhr vom Stadtteil Bernhausen nach Plattenhardt. An der Auffahrt zur B27 übersah er dann, dass die Ampel rot war, den Angaben zufolge weil er von der Sonne geblendet wurde.

Daraufhin stieß sein VW mit einem entgegen kommenen Opel zusammen, er nach links abbog und an der Ampel Grün hatte. Sowohl die 42-jährige Opel-Fahrerin als auch der 84-jährige Unfallverursacher erlitten bei der Kollision Verletzungen, ersten Erkenntnissen zufolge aber keine allzu schweren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro.