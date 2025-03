Zusammenstoß in Filderstadt Über rote Ampel gefahren – Verletzte bei Unfall ab B 27-Ausfahrt

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) wurde am Sonntag eine Frau verletzt. Ein 79-Jähriger war offenbar über eine rote Ampel gefahren und hatte den Unfall so verursacht.