1 An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Autofahrer hat am Samstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) offenbar einen Biker übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer am Bein verletzt wurde.















Link kopiert

Schwere Beinverletzungen hat sich ein Kradfahrer am späten Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Filderstadt zugezogen. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Autofahrer gegen 20.25 Uhr auf der Filderbahnstraße vom Busbahnhof kommend unterwegs. Am Kreuzungsbereich zur Gartenstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Nürtinger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Biker stürzte und wurde von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, schätzt die Polizei.