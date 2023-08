1 In Esslingen sind ein Motorrollerfahrer und ein Autofahrer zusammengestoßen. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtete, stürzte der Fahrer eines Motorrollers am Freitag in Esslingen. Dabei wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt.















Der Fahrer eines Motorrollers ist am Freitag gegen 17.40 Uhr bei einem Unfall in der Esslinger Hindenburgstraße leicht verletzt worden. Der 55-Jährige fuhr laut einer Mitteilung der Polizei auf der Hindenburgstraße aus Oberesslingen kommend in Fahrtrichtung Esslinger Innenstadt, als ein 32 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus der Reutlinger Straße in die Hindenburgstraße einbog. Den Angaben zufolge missachtete er dabei die Vorfahrt des Rollerfahrers. Durch den Zusammenprall stürzte dieser auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.