In Esslingen ist am Montagmorgen ein Kind verletzt worden. Offenbar war das Mädchen unvermittelt auf die Straße gelaufen und dort mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen.











Am Montagmorgen hat sich in Esslingen ein Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Achtjährige in der Sulzgrieser Straße unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen.

Demnach war das Kind zuvor auf dem Gehweg unterwegs. Bei dem Unfall, der gegen 7.30 Uhr passierte, wurde das Kind ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte das Mädchen vorsorglich in eine Klinik.