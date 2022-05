1 Wie schwer genau der Motorradfahrer verletzt wurde, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Foto: SDMG/Kohls

Ein Autofahrer hat am Sonntag in Esslingen beim Abbiegen offenbar einen Motorradfahrer übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Biker verletzt wurde.















Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Esslingen erlitten, teilte die Polizei mit. Ein 48-jähriger Autofahrer ist gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße vom Jägerhaus herkommend nach links in Richtung Aichschieß abgebogen. Dabei übersah er laut Polizei wohl den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Motorradfahrer. Dieser befand sich auf der Abbiegespur und wollte nach links in Richtung Jägerhaus weiterfahren.

Rettungsdienst bringt Motorradfahrer in Klinik

Durch den Zusammenstoß stürzte der Biker auf die Fahrbahn und verletzte sich. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er laut Polizei vom Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Seine Maschine musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf circa 9.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften ausgerückt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste eine spezielle Kehrmaschine an die Unfallstelle anfahren.