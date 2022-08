Zusammenstoß in Esslingen

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Esslingen über eine rote Ampel gefahren und deshalb mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Eine 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.















Eine Autofahrerin wurde am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug leicht verletzt. Laut Polizei hatte ein 60-Jähriger offenbar eine rote Ampel überfahren.

Kollision im Kreuzungsbereich

Nach den Angaben war der 60-jährige Autofahrer gegen 15.20 Uhr auf der Aufstiegstraße von Esslingen herkommend in Richtung Autobahn unterwegs. An der Kreuzung bei Berkheim soll er eine rote Ampel missachtet haben und geradeaus weiter gefahren sein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden 20 Jahre alten Autofahrerin, die nach links in Richtung Zollberg abbiegen wollte.

Frau wird ins Krankenhaus gebracht

Die junge Frau zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.