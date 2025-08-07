Zusammenstoß in der Zollbergstraße: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Esslingen

1 Warum der 22-Jährige in den Gegenverkehr geriet, sei noch unklar. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 22-Jähriger hat am Mittwochabend in Esslingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dadurch kollidierte er mit einem entgegenkommenden Renault.











Bei einem Verkehrsunfall auf der Zollbergstraße in Esslingen sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein 22-jähriger Audi-Fahrer mit seinem 20-jährigen Beifahrer gegen 20.30 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden Renault Master kollidierte.

Sowohl die beiden Insassen des Audi als auch der 19-jährige Fahrer des Renault und sein 37-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Alle vier Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 43.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort.