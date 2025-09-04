Zusammenstoß bei Ostfildern: Hoher Schaden und Sperrung nach Unfall – Seniorin in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) entstande Schaden von 21-.000 Euro. Zudem sorgte die Unfallaufnahme um die Landesstraße 1200 und 1202 für Stau.











﻿ Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Mittwochvormittag hoher Schaden entstanden. Eine 85-jährige Frau fuhr mit ihrem Smart auf der L1200 von Nellingen Richtung Denkendorf, als sie an der Kreuzung mit der L1202 gegen 9.50 Uhr die Vorfahrt eines 55-jährigen Sprinter-Fahrers missachtete, berichtet die Polizei.

Die Ampelanlage an der Kreuzung war den Angaben zufolge zu dieser Zeit außer Betrieb. Der 55-Jährige war mit seinem Fahrzeug samt Anhänger in Richtung Berkheim unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Summe des Schadens auf etwa 21.000 Euro.

Personen wurden ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt, die Seniorin wurde aber von einem zufällig an der Unfallstelle vorbeikommenden Krankentransport für Untersuchungen in eine Klinik gefahren. Die Straßenmeisterei reinigte die Kreuzung, da Betriebsmittel ausgelaufen waren. Bis kurz nach 12 Uhr blieb die Unfallstelle gesperrt. Es kam in der Umgebung zu Staus und Verkehrsbehinderungen.