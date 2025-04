Zusammenstoß bei Lenningen: Porsche gerät in Gegenverkehr – Unfall auf der Grabenstetter Steige

Auffahrt zur A 8 bei Leinfelden-Echterdingen 14.000 Euro Schaden bei Unfall auf Kreuzung

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Montag ein 30-Jähriger einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei nahm der Mann an einer ausgefallenen Ampel einem 45-Jährigen die Vorfahrt.