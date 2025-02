Zusammenstoß bei Esslingen: Tesla gerät in Gegenverkehr – Straße nach Unfall stundenlang gesperrt

Tesla gerät in Gegenverkehr – Straße nach Unfall stundenlang gesperrt

Auf der Schorndorfer Straße bei Esslingen ist am Dienstagabend ein Autofahrer auf die Gegenspur geraten und dort seitlich mit einem Mercedes zusammengestoßen. Bei dem Unfall entstand offenbar hoher Schaden.











Dei einem Unfall in Esslingen sind am Dienstagabend 45.000 Euro Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 45-jähriger Teslafahrer gegen 20 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve der Schorndorfer Straße (L 1150) mit dem Gegenverkehr kollidiert.

Zuvor war er in Richtung Esslingen gefahren. Er stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 58-Jährigen zusammen, der durch den Aufprall ins Schleudern geriet und mit dem Heck gegen ein Straßenschild prallte.

Lange Sperrung wegen Räumungsarbeiten

Schließlich blieb der Mercedes auf der Straße stehen. Beide Fahrer blieben offenbar unverletzt, die Autos mussten jeweils abgeschleppt werden. Dafür musste die Landesstraße bis 23.30 Uhr teilweise voll gesperrt werden.