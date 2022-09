1 Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Zwei Autos sind am Montagmorgen auf der B297 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) zusammengestoßen. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.















Zwei Leichtverletzte, rund 35.000 Euro Schaden und eine Vollsperrung der B297 sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen zwischen Kirchheim und Reudern ereignet hat. Ein 60-jähriger Autofahrer, der in Richtung Kirchheim unterwegs war, bog gegen 7.45 Uhr an einer Einmündung nach links in Richtung Lindorf ab. Hierbei übersah er laut Polizei den Wagen eines 19-Jährigen, der ihm auf der Bundesstraße entgegenkam. Die Fahrzeuge prallten frontal ineinander.

Beide Autos wurden abgeschleppt

Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr mit einer kleineren Besatzung vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für die Dauer von etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.