Zur Stunde bei Affalterbach: Feuerwehr bekämpft Brand in großer Werkstatthalle

1 Aus der Halle quillt beißender Rauch. Foto: Oliver von Schaewen

Auf dem Birkachhof bei Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehren aus der Nachbarschaft sind zur Hilfe geeilt.











Zur Stunde (Stand 11.45 Uhr) bekämpfen die Feuerwehren aus Affalterbach und dem Umkreis einen Brand im Affalterbacher Birkachhof. Dort brennt es in einer etwa 40 mal 60 Meter großen Halle.

Nach dem Feuerausbruch am Montagvormittag qualmt es noch immer aus der Halle. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer inzwischen aber unter Kontrolle.

Personen wurden nicht verletzt. In der Halle am östlichsten Zipfel des Landkreises Ludwigsburg befinden sich vor allem Fahrzeuge, von denen noch welche vor den Flammen gerettet werden konnten.

Die Feuerwehr ist unter Atemschutz im Einsatz. Foto: Oliver von Schaewen

Die Brandursache ist noch unklar. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und Polizei sowie Feuerwehr verständigt. Im Einsatz sind unter anderem die Wehren aus Marbach, Erdmannhausen, Remseck, Ludwigsburg, Affalterbach und Marbach. Auch der Kreisbrandmeister ist vor Ort.