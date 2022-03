1 Im SWR konnte eine Sendung nicht ausgestrahlt werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Infektionslage in der Corona-Pandemie hat zum Ausfall einer Fernsehsendung des Südwestrundfunks (SWR) geführt. Coronabedingt konnte am Donnerstag vor einer Woche (17. März) keine Ausgabe des Politik-Magazins „Zur Sache Baden-Württemberg!“ in dem Dritten Programm ausgestrahlt werden, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Freitag mitteilte.

Alternativ sei „Wildes Deutschland: Der Kaiserstuhl“ im SWR Fernsehen gezeigt worden. Intendant Kai Gniffke sagte am selben Tag in der Sitzung des SWR-Rundfunkrats, dass zum ersten Mal eine Fernsehsendung ausgefallen sei. Die Infektionszahlen im Sender wachsen demnach wie in anderen Teilen der Gesellschaft auch rasant.