Zur Debatte über Teilzeitarbeit: Zwei Menschen erklären, warum sie ihr Arbeitspensum radikal reduziert haben

Zwei Menschen erklären, warum sie ihr Arbeitspensum radikal reduziert haben

1 Ulrich Langbein und Christine Sing sind „Downshifter“. Foto: Markus Brändli/privat

Christine Sing und Ulrich Langbein stellen Wohlergehen und Sinn über Status und Einkommen. Zwei Beispiele für einen Trend, der nicht im Sinne der Wirtschaft ist.











Sie war ganz rasch ganz oben: mit 26 Jahren in der Unternehmenskommunikation bei Skoda in Tschechien, mit 28 Jahren Pressesprecherin bei einer Volkswagen-Tochter in Wolfsburg, mit 30 Jahren dann Pressesprecherin direkt beim Mutterkonzern VW. Christine Sing wäre vielleicht länger geblieben, wäre nach einem Vorstandswechsel im Jahr 2018 nicht „das Prinzip der hierarchischen Dominanz“ zurückgekehrt, wie sie sagt. Da hieß es dann bei Entscheidungen zur Begründung: „Der Chef will das nun mal so.“ Und bei Widerspruch: Einladung zum Mitarbeitergespräch. „Das wollte ich mir nicht länger antun“, erinnert sie sich.