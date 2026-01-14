Zum Tod von Sebo vom Club Lehmann: Trauer um eine ehrliche Haut des Stuttgarter Nachtlebens

Trauer um eine ehrliche Haut des Stuttgarter Nachtlebens

Zum Tod von Sebo vom Club Lehmann

Sebastian Heil, genannt Sebo, war eine prägende Figur des Clubs Lehmann. Nach seinem Tod sammeln seine Freunde Geld für die Beerdigung. Foto: Club Lehmann

Er war kantig, ehrlich, eine feste Größe im Club Lehmann: Stuttgarts Nachtleben trauert um Sebastian Heil, genannt Sebo. Seine Freunde sammeln Geld für die Beisetzung.











Sebastian Heil, den alle nur Sebo nannten, war einer jener Menschen, der sofort auffällt und den man angesichts der markanten Erscheinung nicht vergisst. Sebo war ein energischer, aber freundlicher Mann an der Tür des Stuttgarter Technoclubs Lehmann an der Breitscheidstraße. Seit etwa acht Jahren hat er für Sicherheit im Bosch-Areal gesorgt.