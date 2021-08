1 Foto: Horst Rudel

Zwei Jahrzehnte lang hat Eckart Hirschmann das Glockenspiel in Esslingens Altem Rathaus betreut. Vor wenigen Wochen hatte er diese anspruchsvolle Aufgabe in jüngere Hände gelegt. Sein Tod berührt viele Menschen.

Esslingen - Erst vor wenigen Wochen hatte er sein langjähriges Amt als Sachwalter des Esslinger Rathaus-Glockenspiels in jüngere Hände gelegt – nun kam die Nachricht von Eckart Hirschmanns Tod. Viele werden um ihn trauern, denn der versierte Carillonneur hat die Herzen der Menschen klangvoll berührt. Doch Hirschmanns Lebenswerk bleibt in der Stadt präsent: Zusammen mit seinem Vorgänger Paul Schwob hat er der Stadt Esslingen den deutschlandweit größten Bestand an Melodien hinterlassen, die jemals für ein Glockenspiel umgesetzt wurden. Auch die Programmierung der Glockenspielautomatik, die dafür sorgt, dass ständig andere Melodien gespielt werden, hat Eckart Hirschmann entwickelt. So klingt in jedem Glockenschlag vom Alten Rathaus auch die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Mann mit, der die Musik geliebt und für das Glockenspiel gelebt hat.