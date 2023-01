22 „Ich lasse meine Freakfahne flattern. Ich habe das Gefühl, das bin ich jemand schuldig“, sang David Crosby (1941–2023) im Song „Almost cut my Hair“. Foto: imago/Everett Collection

David Crosby war Mitbegründer der Byrds und Mitglied der Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young. Nun ist der Sänger, Songwriter und Gitarrist im Alter von 81 Jahren gestorben.















Ein Mann mit ebenso wildem wie schütterem Haar und einem imposanten Walrossschnauzer schlappt in Turnschuhen und in einem über die Hose hängenden Jeanshemd irgendwann in den 1990ern Jahren durch das Restaurant eines schicken Hamburger Hotels. Eilig kommt ein Mitarbeiter herbei, um den offenbar obdachlosen Eindringling des Hauses zu verweisen. Während dieser das allerdings gleichmütig zur Kenntnis nimmt, mischt sich jemand ein und verhindert Schlimmeres: „Dieser Mann ist David Crosby: Er wohnt hier.“