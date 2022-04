1 Die Baustelle im Engelbergtunnel wird am Wochenende ausgeweitet. In Richtung Heilbronn läuft alles normal, in Richtung Süden jedoch gibt es Beeinträchtigungen. Foto: Simon Granville

Wer am Wochenende in Richtung München/Karlsruhe durch den Engelbergtunnel fährt, muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. In der Weströhre wird asphaltiert.















Am Wochenende werden in der Weströhre des Engelbergbasistunnels Fahrstreifen neu asphaltiert. Deshalb stehen am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, in Fahrtrichtung München/Karlsruhe tagsüber nur zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Bauarbeiten finden im rechten Bereich der Weströhre auf etwa 230 Metern statt und erfordern ein breiteres Baufeld aus Gründen der Arbeitssicherheit. Das teilt die bundeseigene Autobahn GmbH mit, die für die Sanierung und die dringliche Asphalterneuerung zuständig ist.

Baustelle zum Ende der Osterferien

Zudem ist die Weströhre – wie häufig der Fall – nachts von 22 bis 5 Uhr voll gesperrt. In Fahrtrichtung Süden steht dann nur ein Fahrspur zur Verfügung, die durch die andere Tunnelröhre führt.

Die jetzigen Arbeiten fallen mit dem Ende der Osterferien in Baden-Württemberg zusammen. Diese seien jedoch dringend und ließen sich nicht verschieben, teilt die Autobahn GmbH auf Nachfrage mit. Man bemühe sich, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, weshalb der Asphalt an einem Wochenende erneuert werde. Generell sei es Priorität der Baustelle, möglichst wenig in den Verkehr einzugreifen, aus diesem Grund würde im Engelbergtunnel rund um die Uhr gearbeitet.

Die Röhren werden verstärkt

Die Fortschritte auf der Baustelle in der Weströhre des rund 2,5 Kilometer langen Tunnels sind seit einigen Tagen sichtbar. Die Einhausung der Sanierungsbaustelle ist abgebaut, ebenso deren Belüftung. In Teilen des Tunnels ragen in der Kuppel der Röhre Auskragungen heraus, die dem Bauwerk gegen den Außendruck des Anhydrits im Berg mehr Stabilität geben sollen.

Der Engelbergbasistunnel führt auf 450 Metern durch Anhydritgestein. Das ist die Vorstufe des Gipses und vergrößert in Kontakt mit Wasser sein Volumen erheblich. Damit sind die Tunnelröhren einem permanenten Gebirgsdruck ausgesetzt, der im Laufe der Zeit in beiden Fahrtrichtungen gravierende Schäden verursacht hat, die eine Sanierung erforderlich machen.

Bis zum Mai 2024 soll alles fertig sein

Die Sanierung, die seit 2019 läuft, sieht vor, abschnittsweise ein zusätzliches Betongewölbe mit Stahlträgern in beide Tunnelröhren einzubauen. Zudem werden die Fahrbahnplatten verstärkt und Zwischendecken als horizontale Versteifungen eingebaut. Gleichzeitig wird die komplette Sicherheits- und Betriebstechnik des Engelbergtunnels erneuert. Außerdem werden weitere alterstypische Schäden im gesamten Tunnel beseitigt. Die gesamte Maßnahme erstreckt sich über sieben Bauphasen und soll bis zum Mai 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 130 Millionen Euro.