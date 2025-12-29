Björn Springorum 29.12.2025 - 09:05 Uhr , aktualisiert am 29.12.2025 - 09:05 Uhr

1 Die Kneipe war schon immer ein Raum für alle. Im lieben Augustin in Stuttgart-West wird das auf besondere Art und Weise gelebt. Foto: @sinnlosfotografiert/@violi.corp

Seit 30 Jahren ist „Papa Kostas“ der Wirt einer legendären Stuttgarter Eckkneipe. Jetzt kämpft er mit jungen DJs gegen das Kneipensterben – mit Techno, günstigen Drinks und Ü70-Gästen.











Seit fast 30 Jahren führt Kostas Smponias das Augustin. Der Laden ist legendär, mehr Mythos als Kneipe, einer dieser seltenen Orte, an denen sich nach Feierabend ein echter Querschnitt der Gesellschaft am Tresen trifft. Papa Kostas, wie man ihn hier nennt, war aber immer schon mehr als Kneipenwirt, offenes Ohr, Kumpel, Seelsorger und Ouzo-Sommelier: Schon seit Jahren gibt es bei ihm im Stuttgarter Westen Mottopartys und Karaoke-Events. Kostas ist eben offen für alles. Auch mit über 60.