Kroatien träumt vom ersten großen Titel im Fußball – und die Fans in Stuttgart fiebern mit. In Gaststätten, Kneipen und Bars in der Landeshauptstadt versammeln sich die Anhänger in großer Zahl.















Kroatien hofft gegen Spanien auf den ersten großen Titel in der Nations League – und in Stuttgart fiebern Hunderte Fans mit. Bereits vor dem Spiel (20.45 Uhr/RTL und DAZN) ist die Stadt fest in kroatischer Hand. In Gaststätten, Kneipen und Bars in der Landeshauptstadt versammeln sich die Anhänger. Besonders auf die Theodor-Heuss-Straße zieht es die Fußball-Fans.

Polizei hat Lage im Blick

Die meisten tragen ein rot-weißes Kroatien-Trikot, schwenken Fahnen und Schals in den Nationalfarben ihres Landes. Die Stuttgarter Polizei hatte die Lage im Blick – und war auf alles eingestellt. „Im Moment ist alles friedlich“, sagte ein Polizeisprecher kurz nach Anpfiff auf Anfrage unserer Redaktion.

Kroaten träumen vom Titel

Die Kroaten hatten im Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande mit 4:2 nach Verlängerung gewonnen, Spanien hatte sich mit 2:1 gegen Europameister Italien durchgesetzt. Für die Spanier ist es die zweite Finalteilnahme in der Nations League in Serie. Für die Kroaten geht es in Rotterdam um den ersten großen Titel überhaupt.