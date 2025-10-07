„Zukunftstag“ der Metaller: Nur noch zwei statt fünf Sonderzahlungen

Nur noch zwei statt fünf Sonderzahlungen

1 IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch und Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Barta versuchen, die Transformationskrise partnerschaftlich zu bewältigen. Foto: Südwestmetall/Frank Eppler

Südwestmetall und IG Metall wollen gemeinsam zur Bewältigung der Transformation beitragen. „Still und heimlich“ ersinnen sie Neuerungen – auch für das Weihnachts- und Urlaubsgeld.











So umstritten der Weg durch die Transformation sein mag – die Sozialpartner lassen sich nicht auseinander dividieren. Das ist die Botschaft des „Zukunftstags der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg“ von Südwestmetall und IG Metall, die fernab öffentlicher Konflikte auch noch Ergebnisse liefern. „Bei allen unterschiedlichen Interessen sind wir in der Lage, als Gestalter aufzutreten“, betont die Bezirksleiterin Barbara Resch.