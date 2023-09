1 Auf neue Konzepte setzen Anne Rist (links) und Anna-Victoria Bognár. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Neue Zielgruppen möchte die VHS Ostfildern erreichen. Dazu bezieht sie Jugendliche und Geflüchtete in die Planung ein. Dafür gibt es nun Fördermittel vom Kulturministerium.











Neue Zielgruppen spricht die Volkshochschule Ostfildern mit „Create your Future – die Zukunftsfabrik Ostfildern“ an. Dabei werden Jugendliche und Teilnehmer von Integrationskursen in die Planung des Programms eingebunden. „Wir möchten neue Zielgruppen erreichen“, sagt Anne Rist, die den Bereich Gesellschaft, Politik und Umwelt leitet. Für das innovative Projekt bekommt die VHS vom Land Fördermittel.