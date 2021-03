1 Leerstände in der Innenstadt: Damit die City langfristig nicht ausblutet, will die Stadt nun gegensteuern. Foto: Roberto Bulgrin

Während das Leben in der Esslinger Innenstadt coronabedingt danieder liegt, hat der Gemeinderat nun Strategien für die Zeit nach dem Lockdown beschlossen. Dazu gehören ein Unterstützungsfonds und die Entwicklung einer Zukunftsstrategie.

Esslingen - Kurzzeitig durften die Geschäfte in der Esslinger Innenstadt öffnen – bevor die steigenden Corona-Infektionszahlen die Stadt wieder in den verschärften Lockdown schickten. Während das Leben in der City nun wieder daniederliegt, hat der Gemeinderat jetzt immerhin eine Strategie für die Zeit danach beschlossen. Mit einem Unterstützungsfonds soll den gebeutelten Händlern und Gastronomen kurzfristig geholfen werden. Zudem will man eine Zukunftsstrategie entwickeln, die mittel- und langfristig wirken soll.