1 Mit der historischen Altstadt kann Esslingen einen Trumpf ausspielen. Foto: imago/Franz Walter

Wer durch die Esslinger Innenstadt geht, begegnet dem Strukturwandel auf Schritt und Tritt: Alteingesessene Geschäfte verschwinden, neue entstehen, und auch wenn man im Rathaus gern von minimalem Leerstand spricht, drängt sich manchen Esslingern ein anderer Eindruck auf. Wenn Kommune, Stadtgesellschaft und Geschäftswelt den Strukturwandel und die Herausforderungen der Zukunft etwa durch den Klimawandel meistern wollen, werden alle Beteiligten intensiv darüber nachdenken müssen, was die City für ihre Attraktivität tun kann. Mit einem Strategieprozess Zukunft Innenstadt will Esslingen die richtigen Weichen stellen. Unter dem Motto „Esslingen – Jahrhunderte jung“ soll sich die Stadt positionieren. In unterschiedlichsten Beteiligungs- und Diskussionsformaten wurde eine Wunschliste mit etwa 300 Positionen zusammengetragen – was wann und wie realisiert wird, muss der Gemeinderat entscheiden. Die bisherigen Überlegungen fanden breite Zustimmung, auch wenn vieles noch reichlich allgemein formuliert ist.