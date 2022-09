Störche besuchen Kirche in Altdorf

7 Meister Adebar zur Blauen Stunde in Altdorf: Störche machen Zwischenstation auf dem Dach der Evangelischen Kirche. Foto: Bernd Kammholz

Mehr als zwei Dutzend Störche haben auf ihrem Weg nach Süden auf der Schönbuchlichtung einen Zwischenstopp eingelegt. Ein Leser aus Altdorf beobachtete, wie die Vögel es sich über Nacht auf dem Kirchendach gemütlich gemacht haben.















Der Sommer verabschiedet sich und mit ihm auch Meister Adebar, wie der Storch im Volksmund genannt wird. Auf dem Weg nach Süden haben mehr als zwei Dutzend dieser Zugvögel auf der Schönbuchlichtung Station gemacht.

Wie der Leser Bernd Kammholz berichtet, hatten es sich 25 Störche in der Nacht auf Dienstag auf dem Altdorfer Kirchendach gemütlich gemacht. „Heute Morgen waren von unserem Fenster aus noch elf sichtbar“, kommentiert Kammholz die Aufnahme, die er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die anderen hatten sich vielleicht bereits zu der Wiesenfläche am Ortsrand nach Hildrizhausen aufgemacht, wo unsere Fotografin Stefanie Schlecht am Vormittag noch rund 30 Exemplare vor die Linse bekam.

Inzwischen bekannte Durchzugsgäste

Schon in den Vorjahren haben Störche auf ihrem Weg nach Süden im Kreis Böblingen Zwischenstation gemacht – unter anderem in Ehningen und Dagersheim. „Die Altvögel führen die anderen zu nahrungsreichen Plätzen, die sie aus den Vorjahren kennen“, erklärt Thomas Peissner, der Leiter des Sindelfinger Vogelzentrums, auf Nachfrage dieser Zeitung.