1 Der Zugverkehr bei Esslingen musste am Freitag um 15 Minuten gestoppt werden. Foto: Ines Rudel

Der Zugverkehr bei Esslingen musste am Freitagmittag für mehrere Minuten unterbrochen werden. Grund war ein 19-Jähriger, der auf den Gleisen unterwegs war.















Vom Gleisbereich nahe der Adenauerbrücke in Esslingen haben Bundespolizisten am Freitag einen 19-Jährigen gezogen. Dem Bericht zufolge befand sich der Mann gegen 11.55 Uhr auf der Schienentrasse, weshalb der Zugverkehr in Esslingen für knapp 15 Minuten unterbrochen werden musste. Beamte haben den jungen Mann vor Ort aufgegriffen und auf eine Dienststelle gebracht. Warum er sich in dem Gleisbereich aufgehalten hatte, teilte der 19-Jährige nicht mit. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass das lebensgefährlich sei. Züge näherten sich fast lautlos und könnten je nach Windrichtung erst sehr spät wahrgenommen werden. Bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kämen sie erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen.