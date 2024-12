Zugverkehr eingestellt in Esslingen: Täter flüchtet über die Bahngleise

Zugverkehr eingestellt in Esslingen

1 Gleise am Bahnhof Esslingen-Zell. Foto: Roberto Bulgrin

Es begann mit einem Diebstahl aus einem Getränkeautomaten am Bahnhof in Esslingen-Zell. Und es endete mit einer Fahndung entlang der Bahngleise. Das hatte Folgen für zahlreiche Fahrgäste der Bahn.











Mehrere Getränkedosen wurden aus einem Automaten am Bahnhof Esslingen-Zell gestohlen. Weil anschließend ein Tatverdächtiger entlang der Bahngleise flüchtete, musste laut der Polizei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden.

Gegen 19.40 Uhr rückte die Bundespolizei zu einem Einsatz am Bahnhof Esslingen-Zell aus. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass dort zwei Personen Getränkedosen aus einem Automaten entwenden. Durch die eingesetzten Streifen der Landes- und Bundespolizei wurde am Tatort ein 18-jähriger Tatverdächtiger angetroffen. Der zweite Tatverdächtige flüchtete beim Eintreffen der Beamten entlang der Gleise in Richtung des Stadtteils Oberesslingen. Während der Fahndung musste der Bahnverkehr zwischen Esslingen und Plochingen für eine halbe Stunde eingestellt werden.

Der Bahnhof Esslingen-Zell gilt nicht als besonders angenehm. Foto: Roberto Bulgrin

Bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen konnte dann auch tatsächlich das Diebesgut sichergestellt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eine besonders schweren Falls des Diebstahls.